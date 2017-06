Non si conoscono ancora con certezza le cause che hanno indotto qualcuno ad accoltellare a morte il 24enne Pietro Sanna, un cittadino italiano residente da due anni a Londra. Il corpo giovane è stato trovato senza vita dal fratello maggiore, Giomaria, una volta rientrato nell’appartamento in cui i due vivevano assieme.

A confermare quanto accaduto è stato un portavoce di Scotland Yard: secondo le primissime ricostruzioni, sembra che il povero Pietro abbia sorpreso un ladro in casa e che quest’ultimo, forse colto dall’agitazione del momento, abbia ucciso il giovane.

Il primo a venire a conoscenza di quanto accaduto è stato il padre, Piergraziano, un noto imprenditore sardo, proprietario dell’Hotel Scintilla, nella località di San Teodoro; l’uomo si trova ora a Londra.

A preoccuparsi per primi sembra siano stati gli amici in Italia, che non sentivano Pietro da un po’ di tempo: ora parlano di lui come una persona buona. Alcuni di loro hanno detto “Non può essere successo, non a lui che era il più buono di tutti, non aveva mai fatto male a una mosca, scherzava sempre” e ancora “ci siamo sentiti da poco, sarebbe ritornato d’estate per le vacanze, ci saremmo rivisti presto”.

Il fratello Giomaria, secondo quanto confermato dalla polizia, si troverebbe in un profondo stato di shock e sarebbe sconvolto per la tragica morte del fratello. Per ora la Farnesina sta collaborando a stretto contatto con la polizia londinese, per cercare di far luce su un delitto che presenta ancora troppi punti d’ombra.

[fonti articolo: repubblica.it, corriere.it, ilmessaggero.it]

[foto: corriere.it]