La Corea del Nord lancia un nuovo missile

La corsa agli armamenti della Corea del Nord sembra implacabile: nel corso degli ultimi mesi, spesso il piccolo stato asiatico è stato al centro dell’attenzione dei media di tutto il mondo, per il continuo lancio di nuovi missili a lunga gittata. I rapporti sempre più tesi tra Pyongyang e Washington hanno portato il regime di Kim Jong-un a testare armi sempre più pericolose e potenti.

L’ultimo lancio, in ordine cronologico, è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì (alle 6,29 locali): il missile ha raggiunto quota 550 chilometri, percorrendone 2700; l’ordigno si è poi separato in tre distinti pezzi, prima di cadere a largo delle acque giapponesi, ad appena 1180 chilometri dalle coste di Cape Erimo.

Questa dimostrazione di potenza da parte del dittatore nord coreano ha allarmato buona parte del mondo: le reazioni sono state di condanna unanime anche da parte di chi, come Russia e Cina, ha sempre cercato di mantenere un atteggiamento neutrale. I più allarmati per quest’ultimo lancio missilistico, come è logico che sia, sono stati la Corea del Sud, che subito ha risposto inviando quattro caccia nei pressi del campo militare Pilseung Range, e il Giappone. Il primo ministro nipponico Shinzo Abe ha dichiarato “il lancio è un atto di un’estrema gravità e costituisce una seria minaccia per la sicurezza dell’intera regione”.

Anche dagli Stati Uniti è arrivata la condanna per il gesto, anche se secondo le alte sfere americane, questo tipo di missili non costituirebbe un pericolo per la loro nazione.

Insomma, le acque continuano ad essere agitate: le tensioni tra il piccolo stato assolutista asiatico e il resto del mondo sembrano non placarsi. Che sia davvero arrivato il momento di fare un deciso passo indietro e cercare di risolvere, pacificamente, una volta per tutti una situazione tanto delicata?

