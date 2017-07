La tv irachena annuncia la morte del califfo Isis al Baghdadi

È morto il califfo al Abu Bakr Baghdadi. Non è la prima volta che il califfo del sedicente stato islamico viene dato per morto. A quanto riporta una ong di Damasco e l’emittente irachena Al Sumariya, sarebbe stata proprio l’Isis a confermare con un comunicato la morte del suo leader, e la vicina nomina di un nuovo califfo. La tv irachena ha detto di aver avuto tale notizia da una fonte nella provincia di Ninive, il governatorato iracheno il cui capoluogo è la città di Mosul, liberata domenica scorsa dopo ben nove mesi di battaglia. Fu proprio da questa città che al Baghdadi proclamò la nascita del califfato. A validare questa notizia mancano però all’appello prove ufficiali.

Gli Stati Uniti non hanno elementi in grado di sostenere tale notizia. Un portavoce del Pentagono ha precisato che non ci sono elementi a sostegno della notizia della morte di al Baghdadi. Secondo l’emittente irachena, il califfo dell’Isis sarebbe morto due giorni fa e l’annuncio della sua morte “era atteso dopo che era stato tolto il divieto in città di parlare pubblicamente della morte di al Baghdadi”. Nel suo comunicato l’Isis ha chiesto ai suoi combattenti di resistere nei luoghi in cui è ancora presente e forte. Secondo la fonte, l’organizzazione terroristica sta attraversando complicati problemi al suo interno.

(Fonte: www.rainews.it)

(Foto: Ua-Time)