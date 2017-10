Las Vegas: strage al festival country

Una notte di festa a base di musica country si è trasformata in un vero e proprio incubo nella città di Las Vegas. Durante lo svolgimento del festival “Route 91 Harvest” un uomo ha cominciato a sparare all’impazzata sulla folla che stava assistendo allo spettacolo.

I colpi sarebbero partiti da una delle stanze dell’hotel Mandalay, ma gli inquirenti stanno ancora cercando di capire quale sia stata la ragione che ha portato l’assalitore a compiere una strage di tale portata. Sì perché nell’attentato hanno perso la vita almeno 20 persone; tra i feriti, 100 in totale, se ne contano 12 in gravissime condizioni, che non si sa se riescano a sopravvivere o meno.

Lo sceriffo della zona, Joe Lombardo ha dichiarato “Stiamo investigando su qualcuno che ha sparato, ancora attivo attorno al Mandala Bay Casino. Non consideriamo la sparatoria un atto di terrorismo, sembra per ora più un’azione di un lupo solitario”.

I molti testimoni presenti hanno raccontato di aver sentito un rumore simile a quello prodotto dai fuochi d’artificio e di aver realizzato quanto stava accadendo solo dopo alcuni minuti. Tra il pubblico figurava anche la star di internet Dan Bilzerian, che ha girato anche un video dell’attacco. Nel corso della clip si può udire l’uomo dire “A questa ragazza hanno appena sparato in testa”. Sotto shock anche gli artisti: Jason Aldean, tramite il suo profilo Twitter, ha detto “È stato al di là di ogni possibile immaginazione: è stato orribile”.

La polizia di Las Vegas ha ucciso quello che viene considerato l’autore materiale della strage, ma gli inquirenti non sono ancora certi che si sia trattato di una sola persona.

