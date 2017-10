Licenziato un ingegnere Apple: la figlia aveva diffuso in rete immagini del nuovo iPhone X

Uscirà il prossimo 3 novembre e già sembra essere diventato il seme della discordia: stiamo parlando dell’attesissimo iPhone X, che Apple intende lanciare sul mercato e con cui celebrerà i dieci anni di produzione per quanto riguarda questo rivoluzionario dispositivo mobile.

Il caso del giorno è il licenziamento di un ingegnere Apple dopo che un video, che la figlia ha postato sul suo blog, rivelava alcune caratteristiche del nuovo iPhone X. La compagnia, però, è immediatamente intervenuta, facendo rimuovere il post incriminato, che ormai era divenuto virale.

Una scelta drastica che ha creato non poche polemiche in rete. Il video postato da Brooke Amelia Peterson è stato eliminato con tanto di scuse ufficiali. Ma ciò non è bastato perché, nonostante le lacrime della giovane e i post di supplica, la Apple ha licenziato il suo papà.

Una vicenda amara ma che conferma come l’azienda di Cupertino applichi il regolamento: chiunque comunichi o diffonda immagini e materiale riservato inerente ai prodotti Apple, prima della loro commercializzazione, sarà allontanato dall’azienda. Le norme di segretezza sono dunque molto precise, anche se in questo caso l’ingegnere non è stato lui a violarle.

La giovane ha fatto sapere che il suo era solo un video di pochi minuti che ha girato lo scorso settembre all’interno del campus di Apple. La ragazza, in queste ore, ha cercato di difendersi, spiegando che l’iPhone X era già stato mostrato qualche settimana prima sul web e che, in rete, giravano diversi video sul nuovo dispositivo.

Nonostante le spiegazioni e i tentativi di difesa nulla è servito a far tornare sui loro passi i vertici dell’azienda. Amelia, però, nel suo video con le scuse ufficiali, ha rivelato che la colpa è soltanto sua e ha invitato gli utenti a non prendersela con suo padre. Sul web, intanto, l’opinione pubblica si divide: per alcuni l’ingegnere avrebbe dimostrato poca attenzione verso il suo ruolo e il suo lavoro, mentre altri lamentano una certa durezza da parte di Apple nei confronti dei propri dipendenti.

Le polemiche, si sa, fanno sempre notizia e le richieste e i pre-ordini per l’iPhone X hanno registrato un incremento. Si prevede per questo nuovo dispositivo delle vendite stratosferiche, ora che le specifiche tecniche, il design e la potenza del nuovo dispositivo sembrano convincere i più scettici. Per gli amanti delle storie a lieto fine, chissà se, nelle prossime settimane, Apple non decida di riassumere lo sfortunato ingegnere e a regalare a quella figlia tanto avventata un Natale davvero speciale.

