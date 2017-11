L’Italia ha un inno ufficiale: ‘Fratelli d’Italia” è inno nazionale

L’Italia ha il suo inno ufficiale. Ci sono voluti oltre 70 anni per dare al nostro Paese un inno ufficiale. Con il titolo “Il canto degli italiani”, l’inno di Goffredo Mameli, più noto come “Fratelli d’Italia”, è diventato l’inno ufficiale della Repubblica italiana. La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato, in sede deliberante, il provvedimento che lo istituzionalizza.

“Il canto degli italiani” è dal 1946 il nostro inno (non ufficiale). Con la fine della guerra e l’avvento della Repubblica, l’inno di Mameli venne scelto come inno nazionale provvisorio. Era il 1946 e da allora il Parlamento non è riuscito a ratificare nessuna legge che potesse renderlo definitivo, nonostante l’inno divenne, di fatto, quello ufficiale della nostra Repubblica. È un canto risorgimentale scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847.

(Foto: lapresse.it)