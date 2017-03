Livorno: un 15enne si suicida gettandosi da un terrazzo

Sono circa le 8,45 quando, a Livorno, in zona piazza Matteotti si sente un forte rumore, quasi come se ci fosse stato un incidente stradale. Un incidente, effettivamente, è avvenuto, ma non si tratta di un semplice tamponamento: un ragazzo di appena 15 anni si è gettato dal 26esimo piano del grattacielo che svetta dalla piazza. La caduta è terminata su una vettura parcheggiata proprio di fronte all’edificio.

Ancora non si conosce la motivazione che abbia spinto il ragazzino a compiere un gesto così estremo, fatto sta che dietro a questa storia stanno pian piano venendo a galla dei retroscena agghiaccianti. Le telecamere di sicurezza del grattacielo avrebbero infatti filmato una scena sulla quale gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza: dalle immagini sembra che il giovane si sia ripreso durante il volo fatto e pare anche che, appena prima di toccare il suolo, abbia anche postato il video sul suo profilo Facebook. Tutte queste indiscrezioni devono essere ancora accertate e si attendono per tanto altre notizie.

Ciò che è certo è che il ragazzo abbia agito con una freddezza quasi sconcertante: invece di recarsi a scuola, infatti, è arrivato in bicicletta in piazza Matteotti, ha poi legato il mezzo davanti l’entrata del grattacielo e, infine, ha forzato i lucchetti che tenevano chiusa la terrazza, prima di saltare verso la fine della sua vita.

I soccorsi, una volta arrivati, lo hanno trovato ancora in vita, ma purtroppo è morto poco dopo. Forse dietro al gesto estremo potrebbe esserci un “gioco” online, chiamato “Blue Whale”, che spinge i ragazzi a compiere gesti estremi come questo e che, solo in Russia, abbia già causato qualcosa come 130 morti tra gli adolescenti.

