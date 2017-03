Attentato Londra, Scotland Yard non conferma identità del killer

Chi è l’attentatore di Londra? Sono in molti a chiederselo e la stampa, non avendo ancora notizie in merito da Scotland Yard, fa emergere le tesi di alcuni giornalisti. Secondo alcune fonti il killer sarebbe un cittadino britannico, Abu Izzadeen, di 42 anni, di origine jamaicana. Scotland Yard non conferma tale versione, messa in discusione anche da un altro giornalista della Bbc, Dominic Casciani. Secondo quest’ultimo, che cita l’avvocato e il fratello di Abu Izzadeen, l’attentatore non può essere lui perché si troverebbe in carcere. Channel 4, emittente inglese, che inizialmente aveva confermato l’identità dell’attentatore, afferma ora che si tratterebbe di “somiglianza incredibile che ha tratto in inganno”.

Abu Izzadeen già noto all’anti terrorismo inglese. Sebbene il suo avvocato smentisca che possa trattarsi di lui perché ancora in prigione, Abu Izzadeen, è un cittadino britannico conosciuto all’anti terrorismo. Nato come Trevor Brooks, era il portavoce di Al Ghurabaa, organizzazione terroristica di stampo islamico, iscritta nel 2006 nella lista nera delle organizzazioni pericolose dal Parlamento inglese con il Terrorism Act. Brooks si era convertito all’Islam a 18 anni, nel 1993, cambiando così il suo nome in Omar e facendosi chiamare Abu Izadeen. Si esprime sia in inglese che in arabo, è sposato dal 1998 ed ha tre figli. In qualità di predicatore si è distinto per i suoi elogi ai kamikaze del 7/7 di Londra ed aveva espresso ai suoi seguaci di voler portare la sharia nella Gran bretagna, oltre a voler morire come attentatore suicida. Nell’agosto del 2007, Scotland Yard, lo ha accusato di incitamento al terrorismo e per tale ragione gli è stata inflitta una condanna a quattro anni e mezzo.

(Foto: giornalettismo.com)