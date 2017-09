Londra, Windsor: William e Kate aspettano il terzo figlio

William e Kate: la famiglia reale si allarga. È in arrivo il terzo royal baby per il futuro re d’Inghilterra, il principe William, e la sua consorte Kate. L’annuncio ufficiale è arrivato con un comunicato diramato attraverso il profilo social di Kensington Palace: “The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child”.

Kate soffre di iperemesi gravidica. La duchessa di Cambridge dovrà fare nuovamente i conti con un disturbo invalidante quale l’iperemesi gravidica. A riportarlo è il comunicato di Kensington Palace, nel quale si ricorda che la duchessa, come nelle due precedenti gravidanze, soffre di iperemesi gravidica ovvero forti e frequenti nausee nei primi mesi di gravidanza. Kate viene curata a Palazzo e non è stata ricoverata in ospedale.

Le felicitazioni della regina e della famiglia reale. Non hanno tardato ad arrivare le felicitazioni espresse dalla sovrana, Elisabetta II, che si è detta “felicissima” per la notizia dell’arrivo del terzo figlio di William e Kate. Il terzo figlio dei duchi di Cambridge segue al primogenito George, quattro anni, e alla secondogenita Charlotte, due anni.

Che cos’è l’iperemesi gravidica? Il disturbo di cui soffre Kate Middleton “si chiama iperemesi e consiste in vomito e nausea così frequenti da impedire alla futura mamma di alimentarsi correttamente”. Per curare questo disturbo “bisogna ricorrere a farmaci e a sostegno psicologico. Nei casi più gravi è necessario il ricovero”. Per saperne di più visitare il sito www.nostrofiglio.it.

(Foto: TGCom24 – Mediaset.it)