Lucignano: 18enne uccide il padre sparandogli con un fucile

Il piccolo paese di Lucignano, in provincia di Arezzo, è sempre stato uno di quei luoghi tranquilli, lontani dai fatti di cronaca. Almeno fino a questa notte, quando è diventato teatro di un tragico delitto, che ha scosso profondamente la comunità e l’Italia intera.

Alle ore 00.30, si è infatti udito distintamente uno sparo: a perdere la vita è stato Raffaele Ciriello, un uomo di 51 anni, fabbro e padre di famiglia. A togliergli la vita è stato, come si diceva prima, uno sparo partito dal suo fucile di caccia: l’arma è stata imbracciata niente meno che da suo figlio, il 18enne Giacomo. Pare che tra i due fosse scoppiata una violenta lite e che il ragazzo abbia deciso di compiere l’estremo gesto. L’arma era regolarmente detenuta dall’uomo.

In seguito all’uccisione del padre, Giacomo ha chiamato i carabinieri per costituirsi, dicendo “venite, ho ucciso mio babbo”. All’arrivo delle forze dell’ordine, il ragazzo si è chiuso nel silenzio, dicendo solo “Andava fatto”. L’atteggiamento del giovane ha portato gli inquirenti ad aprire un’inchiesta: si cerca infatti di capire quali siano state le ragioni che hanno portato il figlio di Ciriello a fare un gesto tanto grave e sconsiderato.

In paese l’uomo era conosciuto per il suo attaccamento alla famiglia e agli occhi degli estranei non c’erano problemi di rilievo tra le mura di casa.

Gli inquirenti avranno ora molto da lavorare, proprio perché nessuno riesce a comprendere cosa sia successo: non si sa ancora se l’omicidio sia stato un attimo premeditato o meno, l’unica cosa che è certa è che la comunità di Lucignano tornerà alla normalità a cui era abituata molto, molto lentamente.

[fonti articolo: iltirreno.geolocal.it, it.blastingnews.com, lastampa.it]

[foto: lastampa.it]