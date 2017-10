Mafia: arrestato a Roma Salvatore Rinzivillo

37 persone sono state arrestate questa mattina, alle prime luci dell’alba, a Roma. Tutti i soggetti in manette sono legati, in un modo o nell’altro, alla famiglia mafiosa dei Rinzivillo: tra questi figura anche Salvatore. Il 57enne ha già conosciuto in passato il carcere ed è stato rimesso in libertà nel 2013. Due suoi fratelli si trovano invece ancora in galera e stanno attualmente scontando la loro pensa nel 41 bis.

Attorno al clan, che ha da molto tempo affari in tutta la capitale, gravitavano anche personaggi esterni alla malavita: tra questi figurano un avvocato (accusato di concorso esterno in associazione mafiosa), due carabinieri (indagati per accesso abusivo alle banche dati delle forze dell’ordine) e un imprenditore siciliano che operava in ambito agroalimentare. Roma non è l’unico luogo in cui i Rinzivillo avessero delle attività: secondo i carabinieri la famiglia si sarebbe spinta verso il Nord Italia, prima, e in Germania poi, per affari riguardanti la droga.

Oltre agli arresti, le forze dell’ordine sono riuscite anche a recuperare beni valutati attorno agli 11 milioni di euro: un bel colpo inflitto alla mafia, che rimane comunque ancora forte e presente, in maniera capillare, in tutta la Penisola.

Ora non resta che attendere che i processi facciano il loro corso, per vedere a quale destino andranno incontro tutte le persone coinvolte in questa losca vicenda. Quel che lascia stupiti, ancora una volta, è come il fenomeno mafioso non conosca un momento di flessione nella storia italiana.

[fonti articolo: ilmessaggero.it, corriere.it]

[foto: corriere.it]