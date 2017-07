Mafia capitale: arrivano le condanne, ma no all’associazione mafiosa

La X sezione penale del Tribunale di Roma si è espressa riguardo al processo su “Mafia capitale”. Le pene sono arrivate e sono anche piuttosto dure: l’ex Nuclei armati rivoluzionari Massimo Carminati dovrà scontare 20 anni di carcere e dovrà altresì pagare 14 mila euro di multa; l’uomo delle cooperative, Salvatore Buzzi (che nel 1980 uccise con 34 coltellate Giovanni Gargano) dovrà scontarne 19 di anni. Al loro fianco, tra gli altri, ci sono Brugia e Luca Gramazio, condannati entrambi a 11 anni di reclusione e Coratti che dovrà passare 6 anni in cella.

Tra i condannati in primo grado figurano tanti altri personaggi che gravitavano attorno alla coppia Carminati/Buzzi, che per molto tempo hanno fatto il buono e cattivo tempo nella Capitale.

Se i magistrati possono finalmente tirare un sospiro di sollievo per la sentenza, c’è da segnalare anche che nessuno dei soggetti in questione dovrà scontare il 41 bis, poiché è formalmente caduta l’accusa di associazione mafiosa.

Dei 46 imputati totali, solamente 3 sono stati assolti dalle accuse, vale a dire Rocco Rotoldo, Salvatore Ruggiero e Giovanni Fiscon. In un primo momento, per i primi due erano stati chiesti 16 anni di carcere e per il terzo 5.

Giosuè Naso, legale di Carminati, dopo la lettura della sentenza ha dichiarato “la mafia a Roma non esiste, come andiamo dicendo da 30 mesi. La presa d’atto della inesistenza dell’associazione mafiosa ha provocato una severità assurda e insolita. Mai visto che a nessuno di 46 imputati non venissero date attenuanti. Sono pene date per compensare lo schiaffo morale dato alla procura”.

Insomma, sembra che sia arrivato il tempo di mettere fine a questa lunghissima storia di malaffare cittadino, anche se la sentenza sembra che abbia lasciato di stucco più di qualche persona. Ma bisogna sempre tenere a mente che la sentenza è di primo grado e potrebbero esserci ricorsi.

[fonti articolo: ansa.it, ilfattoquotidiano.it, ilmessaggero.it]

[foto: antimafiaduemila.com]