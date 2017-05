Manchester: attacco terroristico durante il concerto di Ariana Grande

La città inglese di Manchester è stata profondamente scossa dopo che, ieri sera, un kamikaze si è fatto esplodere davanti alla Manchester Arena. L’arena, una delle più grandi e importanti d’Europa, stava ospitando il concerto della pop star americana Ariana Grande: lo spettacolo è andato avanti senza intoppi fino alla fine ma, una volta terminato il concerto, nei pressi della biglietteria un uomo si è fatto saltare in aria.

I primissimi bilanci parlano di ben 22 persone morte e 59 ferite in maniera più o meno grave. Secondo i testimoni, l’ordigno esploso era anche dotato di chiodi: questo tipo di bombe mira a fare più vittime possibili. Tra i deceduti figurano tanti bambini e ragazzi giovanissimi. L’esplosione, secondo le ricostruzioni fatte dalla polizia di Manchester, sarebbe avvenuta nei pressi della biglietteria. Gli inquirenti hanno confermato la morte dell’attentatore, del quale non si conosce ancora l’identità.

Intanto il mondo della politica si stringe al fianco di una nazione che già nel 2005 aveva dovuto affrontare un altro episodio simile; messaggi di cordoglio da parte dei capi di stato e di governo sono arrivati alla prima ministra Theresa May, che ha definito l’accaduto come un “orribile attacco” e al primo cittadino di Manchester.

A sostegno dei cittadini si sono unite tante star della musica, dalla rapper Nicky Minaj alla cantante Selena Gomez. Ariana Grande, che è uscita illesa dall’attacco, ha deciso di non rilasciare interviste, almeno per ora, limitandosi a scrivere via twitter “Sono devastata. Dal profondo del mio cuore, mi dispiace tantissimo. Non ho parole”.

[fonti articolo: corriere.it, ilmessaggero.it, ansa.it]

[foto: talkymusic.it]