Manchester: ecco il profilo del presunto attentatore Salman Abedi

Ecco chi è Salman Abedi, l’attentatore di Manchester. È nato nel 1994 da genitori libici ed era il secondo di quattro figli. Salman Abedi, colui che si presume sia l’attentatore dell’Arena di Manchester, era figlio di una coppia di rifugiati libici emigrati nel Regno Unito per scappare dal regime del colonnello Gheddafi. Il giornale inglese Telegraph racconta chi fossero i suoi genitori. La madre, Samia Tabbal, 50 anni, e il padre Ramadan Abedi, di professione guardia giurata, vivevano a Londra prima del trasferimento nella zona di Fallowfield, a sud di Manchester.

La famiglia di Salman pare che ora sia in Libia, ad esclusione dei due figli più grandi. Tra i fratelli di Salman c’è la 18enne Jomana che, secondo quanto riporta il Telegraph, è presente sul social network Facebook con due profili. I vicini di casa di Salman lo descrivono come una persona “solitaria, poco visibile, tranne negli ultimi tempi che era più spesso con amici e rientrava tardi la sera” (Fonte: repubblica.it). Salman Abedi risultava iscritto al corso di studi di Economia all’università di Salford, Manchester. La sorella Jamana, anche lei nata in Gran Bretagna, affermava però sul social di essere di Tripoli ed esortava ad indossare il velo islamico. La polizia sta continuanndo le indagini al fine di scoprire se Salman avesse una rete di protezione e supporto e se con lui, ad agire, ci siano state altre persone.

(Foto: NY Daily News)