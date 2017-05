Milano, rimprovera un gruppo di ragazzi per schiamazzi, finisce in ospedale

Rischiare seriamente di perdere la vita per un rimprovero? Si può. E non stiamo parlando di zone ritenute a “rischio”, di vie generalmente considerate pericolose, quanto più di quartieri limitrofi a quelli della movida milanese. Un uomo di 56 anni, infatti, versa in condizioni gravissime, ma apparentemente stabili, dopo essere stato selvaggiamente picchiato da un gruppo di ragazzi. La vittima è stata colpita ripetutamente sul capo con un ombrello: una delle botte gli ha causato una gravissima emorragia cerebrale.

La colpa del 56enne sarebbe stata quella di aver rimproverato il gruppo di ragazzi che, di notte, stava facendo rumore con un motorino: tra schiamazzi e impennate i giovani stavano arrecando disturbo agli abitanti della zona. Quando gli è stato fatto notare che il loro comportamento era profondamente irrispettoso, i giovani non ci hanno pensato due volte a malmenare l’uomo, che si trovava da quelle parti di ritorno da una serata di ballo. La moglie, che si trovava con lui, ha visto tutta la scena; assieme a lei altre due persone hanno assistito al pestaggio.

I carabinieri sono ora alla ricerca del gruppo di sconsiderati che si sono resi protagonisti di un’azione tanto folle: si cerca di recuperare qualche informazione anche dalle telecamere di sicurezza della zona, questo perché si pensa che tutte le persone coinvolte possano essere residenti nello stesso quartiere.

Ora bisogna solo sperare che, in primis, il signore riesca a rimettersi e che le sue condizioni migliorino quanto prima. Ma c’è anche da augurarsi che le forze dell’ordine riescano a ritrovare tutti i ragazzi coinvolti in questo gesto, così che ciascuno di loro possa pagare per il gesto compiuto.

[fonti articolo: corriere.it, repubblica.it, ilgazzettino.it]

[foto: laprimapagina.it]