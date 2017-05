Nicky Hayden: morto il campione di moto

Nicky Hayden non ce l’ha fatta: dopo 5 giorni di coma, l’ex campione del mondo di motoGP è deceduto nel tardo pomeriggio del 22 Maggio 2017. Come molti ricorderanno, il motociclista è rimasto coinvolto qualche giorno fa in un violento scontro con una vettura, dopo essersi immesso sulla strada provinciale Riccione-Tavoleto.

L’atleta era stato ricoverato subito all’ospedale di Cesena, dove i medici lo hanno avuto in cura questi ultimi 5 giorni: le sue condizioni, purtroppo, erano parse disperate fin da subito. Nicky aveva infatti riportato un esteso ematoma cranico e fratture sparse per tutto il corpo. La comunicazione del suo decesso è stata fatta poco dopo le 17.30 di ieri e recitava “Il Collegio medico ha accertato il decesso del paziente Nicholas Patrick Hayden, ricoverato da mercoledì scorso 17 maggio nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Bufalini di Cesena a seguito del gravissimo politrauma occorso in quella stessa data”. Al suo fianco, fino alla fine, ci sono stati la mamma, il fratello e la fidanzata. Al loro dolore si è aggiunto quello dei tantissimi fan che da anni sostenevano Nicky e quello dei suoi ex colleghi e amici.

Intanto il 30enne operaio che era alla guida della vettura che ha travolto Hayden è stato indagato per omicidio stradale, come da prassi in queste situazioni. In queste ultime ore è anche apparso un video che spiegherebbe, almeno parzialmente, la dinamica dell’incidente: sembra che Nicky, allo stop, abbia tirato dritto e che la vettura giungesse, forse, a una velocità maggiore rispetto a quanto consentito. Queste rimangono però illazioni senza alcuna conferma, si attendono per altro notizie più certe dagli inquirenti.

Il giovane automobilista e la sua famiglia si dicono distrutti per quanto accaduto e l’uomo sarebbe ancora sotto shock per via dell’incidente e per la tragica morte di Nicky.

[fonti articolo: corriere.it, gazzetta.it, repubblica.it]

[foto: gpone.com]