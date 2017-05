Nicky Hayden ricoverato in condizioni critiche dopo un incidente

Nicky Hayden è uno dei motociclisti più importanti che abbia conosciuto il mondo negli ultimi 20 anni. Campione del mondo nel 2006, Nicky ha deciso di dedicarsi al più “calmo” mondo delle superbike a partire da quest’anno. Ora, però, non si sa quando e soprattutto se, la carriera del motociclista americano possa continuare, questo a causa di un gravissimo incidente che il 35enne Hayden ha avuto il 17 Maggio attorno alle 14.

Il giovane atleta si trovava in bicicletta sulla provinciale Riccione-Tavoleto assieme ad alcuni amici, quando d’un tratto è stato violentemente colpito da una vettura, una Peugeot. Ancora non si conoscono i dettagli della dinamica, ciò che invece è dato per certo è che le condizioni in cui versa Nicky sono gravissime: durante l’impatto, infatti, l’uomo ha dapprima sbattuto contro il cofano della macchina e, in seguito, contro il parabrezza, prima di ruzzolare a terra. Dagli ultimi esami svolti dai medici che lo hanno in cura, sembra che il ragazzo, tutt’ora privo di coscienza, abbia un edema cerebrale di dimensioni quantomai preoccupanti. Tra le altre ferite riportate, ci sono alcune fratture dorsali e a una gamba.

Il capo dell’ufficio stampa dell’Ospedale di Cesena, la dottoressa Senni, ha così commentato le condizioni in cui versa Nicky “Il pilota è in condizioni gravissime, ed ora è stato trasportato nel reparto di rianimazione dell’ospedale”. Nuovi aggiornamenti sono arrivati nella mattinata con l’ultimo bollettino rilasciato dalla struttura sanitaria:

“Non ci sono novità sostanziali rispetto a quanto comunicato nella serata di ieri. Il paziente resta ricoverato nel reparto di rianimazione, il quadro clinico resta di estrema gravità”

In attesa di nuovi sviluppi, non ci rimane che sperare che il pilota possa riprendersi completamente e possa tornare ad appassionare i milioni di fan in tutto il mondo, che si è guadagnato grazie alla sua infinita abilità.

