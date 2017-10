Niente Erasmus per 66 studenti, non hanno superato la prova di lingua.

Su 79 studenti universitari soltanto 17 avevano una buona conoscenza nelle lingue straniere risultando idonei in francese, portoghese, inglese e spagnolo! Quindi 66 studenti si sono visti rifiutare la loro domanda per via della lingua straniera. La proposta dell’università di Bari è stata quella di proporre la creazione di corsi gratuiti.

La lingua straniera è sempre un grosso ostacolo per molti studenti, anche per coloro che vorrebbero fare l’esperienza di studio in un paese straniero. Si tratta di un controsenso ma è questo quello che è emerso. Uno studente su cinque è risultato idoneo. Una media molto bassa che ha fatto preoccupare molti. Infatti tale livello di studio molto basso è da imputarsi principalmente alle istituzioni scolastiche. Non tutte permettono di seguire corsi o di poter imparare al meglio una lingua straniera.

Dal risultato del test che si è tenuto a maggio all’università di Bario è emerso che soltanto 11 studenti parlavano in inglese, due in spagnolo, altrettanti in portoghese e uno per il francese e per il tedesco. Ciò ha confermato che molte lingue straniere vengono sgobbate e l’inglese resta sempre la lingua veicolare per molti. Si è trattato di una grande sconfitta per l’università e per l’istruzione in generale.

Per evitare che un simile episodio possa ripetersi i rappresentanti di Up-Università protagonista ha proposto di iniziare una serie di corsi gratuiti per gli studenti che vogliono prendere parte al progetto erasmus, molto prestigioso e soprattutto istruttivo per gli studenti. Seguire un corso vuol dire anche affrontare delle spese economiche che uno studente generalmente non riesce a fronteggiare. Ecco perché è molto importante la gratuità dei corsi che devono dare l’opportunità di avere un’istruzione completa anche per potere continuare i propri studi in una città straniera, e confrontarsi con altri metodi di studio all’estero senza avere impedimenti linguistici.

