Olanda: Arrestato un secondo uomo dopo allarme terrorismo di Barcellona

Dopo l’attentato di Barcellona che ha portato alla morte di 15 persone, torna il timore di ulteriori atti terroristici in Europa e in Olanda è stato arrestato un secondo uomo, accusato di essere un potenziale terrorista. Secondo le fonti investigative non vi sarebbe nessun legame tra l’arrestato e i fatti accaduti in Spagna. Si tratta di uno spagnolo fermato nella sera del 23 agosto alla guida del van presso la sala concerti Massillo dove si sarebbe dovuto tenere uno spettacolo rock di un gruppo chiamato Allah-Las a Rotterdam. Il concerto è stato annullato in via cautelare, a seguito di alcune soffiate e l’uomo è stato portato in un posto sicuro per essere interrogato.

Nel furgone con targa spagnola l’uomo trasportava due bombole di gas. La soffiata è giunta alle autorità locali grazie all’indagine della polizia spagnola anche se da un primo momento si è escluso che l’uomo possa aver partecipato all’attentato di Barcellona.

Il sindaco di Rotterdam invita alla cautela, a non lasciarsi prendere dal panico e soprattutto a non farsi intimorire dall’ondata di terrore che sta sconvolgendo i paesi europei, sotto il mirino di estremisti.

L’uomo a bordo della camionetta con targa spagnola aveva attirato da subito le attenzioni essendo ubriaco.

L’indagine sulle bombole a gas non ha dato nessun risultato. Intanto il concerto è stato annullato all’ultimo momento e tutti gli spettatori sono stati fatti uscire scortati, mentre la band è stata allontanata da un’uscita sul retro. Grandi polemiche sono state sollevata anche per quanto riguarda la scelta del nome del gruppo musicale californiano che richiama Allah. Il suo portavoce ha assicurato che nel nome non è nulla di offensivo e si è voluto solo scegliere una parole che avesse qualcosa di sacro.

Nonostante il pericolo scampato sono stati momenti di paura quelli che hanno visto la città di Rotterdam e per poco si è temuto il peggio poiché la band aveva richiamato numerosi fan. Fortunatamente è stata solo paura e il concerto potrebbe soltanto essere rinviato. Intanto continuano le indagini sui fatti di Barcellona e per trovare collegamenti con eventuali cellule terroristiche nascoste in territorio europeo. Massima allerta anche negli stati dove il livello di attenzione è salito, con un grande dispiego di forze dell’ordine e di rafforzamenti di controlli soprattutto nelle aree di confine e negli aeroporti, per far sì che ciò che è successo in Spagna sia solo l’ultimo di una lunga serie di atti di terrore.

[Foto: optimaitalia.com]