Omicidio Alatri: Emanuele è stato ucciso da un colpo in testa

Un colpo in testa, questa sarebbe la ragione della morte di Emanuele Morganti, il ragazzo deceduto ad Alatri qualche giorno fa, nella notte tra il 24 e il 25 Marzo, a seguito di un alterco violento con alcuni suoi coetanei.

A rivelarlo è stata l’autopsia fatta sul corpo del 20enne che, inoltre, ha evidenziato come il pestaggio, durato 15 minuti, abbia letteralmente sfigurato il povero Emanuele: i medici hanno infatti evidenziato come tutto il corpo, arti compresi, fossero ricoperti di ferite.

Saverio Potenza, medico legale che ha svolto gli esami sul corpo del giovane, ha dichiarato “La lesione maggiore l’abbiamo riscontrata al capo. L’ipotesi ricostruttiva è stata consegnata al pm ma abbiamo bisogno di ulteriori analisi per avere un quadro più preciso. Abbiamo effettuato un lungo ed oculato accertamento per identificare la caratteristica di ogni singola lesione. Sicuramente sono state provocate da mezzi di natura contusiva”. Si pensa che tale oggetto possa essere stato un tubo d’acciaio o un manganello.

La cittadina di Alatri, che conta poco meno di 30 mila abitanti, è ancora sotto shock: le vie del centro abitato sono pattugliate dalla polizia e vige il coprifuoco dalle 20 alle 6 di mattina.

Intanto il Consiglio superiore della magistratura dovrà pronunciarsi riguardo alla scarcerazione di Mario Castagnacci, uno degli individui fermati per l’omicidio di Emanuele. Castagnacci era stato fermato già il giorno prima a causa del rinvenimento di 300 dosi di cocaina, 150 dosi di crack e 600 di hashish: secondo talune ricostruzioni il ragazzo, assieme al fratello Paolo, si sarebbe trovato ad Alatri e avrebbe ucciso Morganti. Riguardo alla scarcerazione, avvenuta in quanto il consumo di tali dosi di droga era, secondo la tesi difensiva, per “consumo di gruppo”, è intervenuto anche il ministro Andrea Orlando, che ha dichiarato “Ho predisposto accertamenti per verificare se ci sono i presupposti per l’invio degli ispettori, come si fa sempre quando c’è un elemento di presunta abnormità”. Gli inquirenti dovranno ora riuscire a capire se Castagnacci si trovasse effettivamente lì e se sia coinvolto realmente nella morte del povero ragazzo.

Ora è bene che tutti aspettino e che la giustizia, quella ufficiale, faccia il suo corso, giudicando i veri autori di questo assurdo omicidio, chiunque essi siano.

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, ilfattoquotidiano.it, ilmessaggero.it, repubblica.it, leggo.it]

[foto: ilconservatore.com]