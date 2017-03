Orrore in Gran Bretagna: padre violenta figlia di 16 anni perché lesbica

La terribile storia arriva da Coventry, Inghilterra. Un uomo di 54 anni ha ammesso davanti al giudice di aver stuprato la figlia, una ragazza di appena 16 anni, dopo che questa gli avrebbe confessato la sua omosessualità.

Il fatto costerà all’uomo una pena di ben 21 anni di reclusione senza alcun tipo di possibile riduzione: il padre della ragazza, pur avendo confessato l’orribile atto, si sarebbe giudicato non colpevole, questo perché avrebbe voluto dimostrare alla figlia che il sesso eterosessuale è migliore rispetto a quello omosessuale. Una ragione assurda, che, come è logico che sia, non ha minimamente convinto il giudice Lockhart; quest’ultimo ha anche dichiarato che l’atto dello stupro ha avuto come fine anche l’umiliazione nei confronti della vittima poiché, in questo caso specifico, metteva in mostra l’ostilità nei confronti della ragazzina, guidata solamente dal suo orientamento sessuale.

Le storie di violenza non erano comunque una novità in questa famiglia: secondo le ricostruzioni fatte dal pubblico ministero, la figlia maggiore, in seguito scappata di casa, sarebbe già stata vittima di ripetute violenze da parte dell’uomo. Le due ragazze ora potranno avere l’aiuto degli psicologi, che dovranno riuscire a fargli voltare, una volta per tutte, pagina.

Il giudice ha inoltre applaudito all’enorme coraggio dimostrato dalla ragazza, la cui identità rimane tutt’ora avvolta dal segreto, nel denunciare gli abusi subiti da un uomo che non può essere considerato un padre, alla luce degli orrori commessi.

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, independent.co.uk, thesun.co.uk]

[foto: tgcom24.mediaset.it]