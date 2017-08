Palermo: perde portafogli con 4.100 euro, l’autista glielo riporta

Perde il portafogli con oltre 4 mila euro: autista lo ritrova e glielo riconsegna. Ogni giorno succede a molte persone di perdere il proprio portafogli ma, non sempre, la storia va a finire come quanto accaduto a Palermo. Il caldo e la stanchezza hanno giocato un brutto colpo a Nicola Ragusa, libero professionista di Palermo che, di rientro da Milano, si è addormentato sull’autobus ed ha perso il suo portafogli contenente oltre 4 mila euro. L’uomo si è accorto della perdita del portafogli soltanto al rientro a casa. A ritrovarlo è stato un’autista della Sais Autolinee, una delle principali compagnie di trasporto pubblico in Sicilia.

Nicola Ragusa aveva nel portafogli anche documenti ed effetti personali. Con ogni probabilità non si sarebbe mai aspettato di ricevere la chiamata, il giorno seguente la perdita del portafogli, dell’autista che lo aveva ritrovato. I due si sono incontrati al terminal del bus e l’autista ha riconsegnato al commercialista palermitano quanto aveva perso, dimostrando così che le buone azioni non sono poi così rare. Soprattutto quando si tratta di soldi ed oggetti preziosi ritrovati.

(Foto: perLavorare)