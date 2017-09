Parcheggia la sua Ferrari sul posto dei disabili e aggredisce un uomo

Quel che è avvenuto nella centralissima Via Montenapoleone (Milano) qualche giorno fa ha dell’incredibile. Stando alle ricostruzioni che la polizia ha raccolto, un imprenditore del Nord Italia avrebbe aggredito il papà di un ragazzo portatore di handicap, dopo avrebbe parcheggiato la propria vettura, una Ferrari FF, tra due posti per persone disabili.

Il padre del ragazzo si sarebbe diretto verso la macchina del ricco uomo d’affari per chiedergli di spostarsi poco più avanti: alla richiesta, l’imprenditore sarebbe dunque sceso dalla sua lussuosa vettura e avrebbe spintonato il signore, il tutto davanti ai passanti che hanno assistito increduli alla scena. Il ragazzo disabile sarebbe rimasto profondamente scosso da quanto accaduto, ciò nonostante è riuscito a descrivere con grande precisione i particolari della vettura ai poliziotti.

Le forze dell’ordine si sono quindi messe alla ricerca dell’imprenditore, che risulterebbe essere un uomo italiano residente in Svizzera, al quale sono state revocati patente e porto d’armi, a causa di alcune faccende giudiziarie che lo vedono coinvolto.

L’imprenditore comparirebbe addirittura nei Panama papers, un archivio in cui sono scritti i nomi di un gran numero di persone che, nel corso degli anni, ha dirottato denaro verso i tanti paradisi fiscali sparsi nel mondo.

Questa brutta storia, che fortunatamente si è conclusa senza che nessuno si sia fatto male, ricalca a grandi linee quanto accaduto vicino Milano qualche tempo fa: un uomo, dopo essere stato richiamato da un disabile per aver parcheggiato al suo posto, scrisse un cartello che recitava “A te handicappato che ieri hai chiamato i vigili per non fare due metri in più vorrei dirti questo: a me 60 euro non cambiano nulla, ma tu rimani sempre un povero handicappato”.

