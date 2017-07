Patente: niente sospensione per chi è al telefono mentre guida

L’utilizzo del telefonino in automobile è pericoloso. Sono molti i dati che hanno dimostrato come l’utilizzo degli smartphone mentre si guida sia una delle cause principali di incidenti stradali: lo ha confermato anche l’ACI, secondo cui “In Italia 3 incidenti su 4 sono dovuti alla distrazione, che, ogni anno, falcia migliaia di vite: quasi 1.200 solo nei primi sei mesi del 2015. E cellulari e smartphone sono una delle cause principali”.

Eppure sembra che alla Commissione Trasporti della Camera non abbiano ritenuto necessario aggiungere alle norme quella della sospensione della patente per chi utilizza il telefonino mentre è alla guida. La scelta di non modificare la normativa vigente ha scatenato numerose reazioni: il presidente dell’Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale, Giordano Biserni, ha dichiarato “Il dilagante utilizzo del cellulare alla guida sia in fonia che in messaggistica e navigazione sul web, che produce una ciclopica forza distrattiva, va ostacolato seriamente e non si capisce il senso di questo provvedimento azzoppato e a questo punto inutile. La sospensione solo alla seconda violazione non produrrà effetti concreti”.

Anche dalla Polizia arrivano critiche: Giacomo Lacquaniti, portavoce dell’associazione funzionari della Polizia di Stato ha detto “S iamo sorpresi ed amareggiati visto che l’uso dei cellulari alla guida è la prima causa di incidenti con esito mortale o con lesioni gravi”. Lacquaniti, parlando delle pene in atto che raddoppiano per i recidivi, dice “ statisticamente, una recidiva per uno stesso autista in due anni ha una probabilità praticamente irrilevante tenendo conto dei 40 milioni di mezzi circolanti nel nostro Paese. In più il dato sulla recidiva può essere acquisito solo attraverso una complessa verifica nella banca dati della motorizzazione”.

Insomma, sembra proprio che la scelta di non ritirare la patente a chiunque guidi utilizzando il telefonino abbia scontentato davvero tutti, o quasi.

[fonti articolo: ilgiornale.it, corriere.it, ilsecoloxix.it, repubblica.it]