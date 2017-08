Piemonte, bambino punto da uno sciame di vespe mentre gioca a pallone

Giocare una partita a pallone e ritrovarsi avvolti da uno sciame di vespe. Il gioco del calcio piace a grandi e piccini e sono in molti a trascorrere le giornate estive proprio calciando un pallone nei tanti campi e strade di città e paesi. Purtroppo, una partita di pallone tra bambini nel Cuneese, si è trasformata in un brutto incidente quando uno sciame di vespe ha attaccato uno dei ragazzini che stava giocando.

L’incidente è avvenuto il giorno prima di Ferragosto. Un ragazzino di dieci anni, di Torino, stava giocando con altri amici a calcio in una stradina di Ussolo, borgata di Prazzo (provincia di Cuneo), quando la palla è finita tra le ortiche e lui ha provato a riprenderla assieme ad una bambina. Purtroppo, si è imbattuto nello sciame di vespe ed è corso indietro dai suoi compagni piangendo e cercando aiuto. Le vespe lo hanno avvolto e punto più volte in diverse parti del corpo. Gli insetti sono usciti da un nido di terra, toccato probabilmente dal piccolo per recuperare il pallone.

I familiari lo hanno soccorso ed hanno cercato di allontanare le vespe. Il piccolo, dopo le prime cure prestate dai familiari, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Cuneo con l’elisoccorso. Il ragazzino ha rischiato lo choc anafilattico ma tutto si è risolto bene. I medici e gli infermieri del pronto soccorso hanno impiegato oltre un’ora per asportare tutti i pungiglioni. Al piccolo sono state applicate creme antidolorifiche per aiutarlo a sopportare il dolore provocato dalle cinquanta punture delle vespe. Per precauzione ha trascorso tutta la notte in ospedale in osservazione.

(Foto: chietitoday.it)