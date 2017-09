Antonio Razzi riceve posta da Kim Jong Un: “Una lettera durissima su Trump”

Caro amico ti scrivo. Kim Jong Un scrive al senatore Antonio Razzi una lettera in cui attacca duramente il presidente americano Donald Trump e le sue parole pronunciate all’Onu. Razzi ha raccontato di aver ricevuto la lettera al quotidiano romano Il Tempo: “Dopo il discorso di Trump all’Onu – afferma il senatore – mi ha chiamato il primo segretario dell’ambasciata della Corea del Nord a Roma: Senatore le devo fare una comunicazione importantissima”. L’ambasciatore doveva consegnarli la lettera del dittatore nordcoreano ma lui, in partenza per l’Abruzzo, ha risposto così al funzionario: “Guardi, tra tre quarti d’ora ho il pullman per Pescara a Tiburtina, o me la portate sin qua o altrimenti ci vediamo lunedì perché io non ho mica l’auto blu”. L’ambasciatore ha consegnato la missiva al senatore forzista prima che partisse ed ha giudicato il suo contenuto “una durissima lettera contro Trump e le sue parole all’Onu”.

Razzi uomo della mediazione tra Corea del Nord e Usa? Secondo il senatore, nonostante i livelli di massima allerta e i toni durissimi raggiunti nello scontro tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord, “un margine per evitare l’irreparabile esiste ancora”. È bene che a tal fine gli Stati Uniti non facciano passi sbagliati perché “se muore qualche nordcoreano scoppia il conflitto, che va evitato”. Razzi consegnerà la lettera ricevuta da Kim Jong Un al presidente della Commissione Esteri, Pierferdinando Casini, e si dice fiducioso che una soluzione all’attuale crisi sia ancora possibile: “Kim Jong un ama lo stile italiano, le nostre cravatte, la nostra musica, il nostro calcio. Gli ricorda quando, studente in Svizzera, andava a San Siro a vedere le partite. Come è possibile non riuscire a dialogare con una persona che ama così tanto l’Italia?”.

(Fonte: www.liberoquotidiano.it)

