Berlusconi, sentenza Strasburgo non prima dell’estate 2018

Il ricorso a Strasburgo non prima dell’estate 2018. L’ex premier Silvio Berlusconi non avrà preso bene la notizia arrivata da Strasburgo. Il ricorso presentato dall’ex cavaliere contro la legge Severino sarà esaminato dalla Corte dei diritti umani in un grado unico dalla Grande Camera. A preoccupare l’ex leader sono però i tempi della giustizia europea che non coincidono con le prossime elezioni politiche italiane.

I tempi della giustizia europea non coincidono con quelli delle elezioni italiane. Berlusconi si è appellato alla Corte di Strasburgo contro la legge Severino che lo ha fatto decadere da Senatore. Prima che la Corte si possa riunire, dovranno essere nominati i 17 giudici e “il verdetto finale”, come ipotizza Libero, “è atteso non prima dell’estate 2018”. E a cosa servirebbe all’ex premier un’eventuale verdetto che lo riabiliterebbe a livello politico dopo tale data? Se il verdetto arrivasse dopo maggio 2018, i giochi per le prossime elezioni del prossimo governo dell’Italia sarebbero già chiusi, con l’ex premier ancora fuori dal Parlamento italiano.

(Fonte: www.liberoquotidiano.it)

(Foto: Formiche.net)