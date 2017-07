Berlusconi sullo Ius soli attacca il Pd: “Introdurlo è un pessimo segnale”

Silvio Berlusconi dice no allo Ius soli e attacca il Pd sulla questione dei migranti. L’ex premier parla dello Ius soli in un’intervista al quotidiano Il Messaggero e ribadisce che introdurlo ora “come il Pd vuol fare ad ogni costo, è un pessimo segnale, anche se la norma non riguarda ovviamente i clandestini”. Per il leader di Forza Italia “far sapere che da oggi è più facile diventare cittadini italiani susciterà illusioni e false speranze in Africa, e quindi renderà ancora più forte la spinta migratoria”.

L’attacco a Matteo Renzi sul programma Triton. L’ex premier rimanda poi al mittente, Matteo Renzi, le critiche in merito all’accordo di Dublino: “Il segretario del Pd scambia la Convenzione di Dublino, firmata dal mio governo nel 2003, con il programma Triton, voluto e sottoscritto dal suo governo. A Dublino si era previsto soltanto che fosse il primo Paese europeo ad accogliere una persona che richiedeva asilo e a stabilire se questa persona avesse o no il diritto alla status di rifugiato. Invece con l’operazione Triton si è stabilito, nel 2014, con il consenso di Renzi e di Alfano, che tutti i migranti salvati da navi di qualsiasi nazionalità venissero sbarcati sulle coste italiane”.

(Foto: Udine 20)