Borghezio condannato per gli insulti razzisti all’ex ministro Kyenge

Il Tribunale di Milano ha condannato l’esponente della Lega Nord Maurizio Borghezio a pagare una multa di mille euro, oltre a dover risarcire la parte lesa con altri 50mila, per gli ormai tristemente famosi insulti verso l’ex ministro per l’integrazione Cecile Kyenge. Il tutto era avvenuto durante una puntata di La zanzara, programma radiofonico nel corso del quale Borghezio aveva attaccato duramente l’esponente del Partito Democratico, con una serie di espressioni che ora sono state sanzionate dalla Corte meneghina.

Secondo i giudici milanesi, infatti, la Kyenge non era stata oggetto di legittima critica politica e le parole di Borghezio erano andate ben oltre, configurando un attacco alla persona dell’ex ministro, facendo leva sulla sua provenienza geografica. Allo stesso tempo, i giudici hanno voluto rimarcare come quanto affermato dall’esponente leghista non possa essere inteso neanche alla stregua di satira.

In conseguenza di quanto detto, la Corte ha quindi deciso di negare qualsiasi carattere di critica politica all’attacco di Borghezio, affermandone con assoluta chiarezza l’intento razzista. Se però le parole erano chiaramente razziste, il reato configurato è stato quello di diffamazione aggravata. A fare da base per la derubricazione, è stata la circostanza che per poter diventare propaganda razzista, l’opinione di Borghezio avrebbe dovuto essere seguita dal tentativo di procacciarsi consensi da parte del pubblico. Se un’assemblea o un comizio, quindi, possono essere la base per un comportamento di questo genere, tale non viene considerata una trasmissione radiofonica come La zanzara. Inoltre la Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche derivanti dall’aver chiesto scusa in sede parlamentare per quanto detto.

Naturalmente Borghezio non ha mancato di commentare la sentenza in questione, affermando come si tratti di un atto dal carattere squisitamente politico. Inoltre, sempre secondo il rappresentante della Lega Nord, la Kyenge non avrebbe riportato alcun danno dalle sue parole, avendone invece soltanto evidenti vantaggi, testimoniati dalla rilevanza assunta dall’ex ministro all’interno del Parlamento Europeo. Un commento che insomma sembra andare in direzione contraria a quel parziale ravvedimento posto dai giudici a fondamento di una sentenza che avrebbe potuto essere ben più pesante.

Terminato il primo round, ora non resta che attendere le reazioni del resto del mondo politico, in un momento in cui le tematiche relative all’immigrazione assumono una valenza sempre più decisiva nella nostra società.