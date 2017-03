Brexit al via da oggi e la Scozia vara nuovo referendum

A pranzo senza il Regno Unito. La Brexit diverrà realtà alle ore 12,30 di oggi, quando il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, riceverà la lettera della premier Theresa May. Il 29 marzo del 2017 diverrà così una di quelle date che entreranno a pieno titolo nei libri di storia inglesi. Inizia oggi la partita del governo inglese per portare fuori dall’Unione Europea i sudditi di Sua Maestà. Dopo il referendum che ha visto prevalere, seppur di poco, i sì all’uscita dall’UE, per la premier inglese Theresa May inizia il confronto con Bruxelles per negoziare l’uscita del suo paese dall’Unione. Basti pensare che la brexit comporterà l’uscita del Regno Unito dal mercato unico europeo, oltre alla fine alla libera circolazione dei lavoratori (sono circa 3 milioni i cittadini europei che vivono sul suolo inglese).

Venti indipendentisti tornano a soffiare in Scozia. Un negoziato che non sarà facile anche per la volontà del governo autonomo scozzese di voler portare nuovamente alle urne per l’indipendenza i sudditi a nord del Vallo di Adriano. Il Parlamento scozzese ha conferito ieri, con una maggioranza di 69 contro 59, il mandato alla leader dello Scottish National Party, Nicola Sturgeon, di indire un secondo referendum per l’indipendenza dopo quello del 2014. In quell’occasione gli scozzesi si presentarono divisi e i contrari all’indipendenza della Scozia vinsero, seppur di poco, e con un 55% degli elettori comunque favorevoli a rimanere nell’Unione Europea.

Il segretario per la Scozia David Mundell ha fatto sapere che Londra non entrerà “in alcun negoziato fino a quando il processo della Brexit non sarà completo”. Per la Sturgeon è un punto di vista “democraticamente indifendibile”, sebbene nel suo discorso al parlamento di Edimburgo abbia affermato che “gli scozzesi dovrebbero avere il diritto di scegliere tra la Brexit, probabilmente una Brexit molto dura, e la possibilità di diventare un paese indipendente”. La partità sul fronte inglese e scozzese è solo agli inizi (Fonte: www.ilmessaggero.it).

(Foto: Primocanale)