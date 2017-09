Bossi in Forza Italia? Per ora rimane solo una proposta che, forse, non sarà neanche accolta dal destinatario, vista anche la sua storia di appartenenza politica al partito da lui fondato. Parliamo di Umberto Bossi, ex leader della Lega Nord, al quale è stato impedito di parlare dal palco di Pontida, luogo simbolo dello storico raduno annuale del Carroccio. Renato Brunetta, Forza Italia, esprime il suo dissenso verso una scelta del genere ai microfoni di Radio24: “Mah, intanto per me c’è amarezza per quello che è successo ieri a Pontida nei confronti di Umberto Bossi. Comunque si possa giudicare la storia di Bossi, è certamente un fondatore, è certamente un simbolo, Pontida è Bossi come ha detto Maroni e non far parlare Bossi a Pontida e, di fatto, considerarlo un corpo estraneo mi sembra un atto di debolezza e di fragilità”.

Brunetta invita in Forza Italia Bossi e tutti quelli che cercano un punto di approdo. Il capogruppo azzurro alla Camera risponde poi alla domanda di Luca Telese inerente la possibilità di accogliere Bossi in Forza Italia: “Vede, non dipende da me. Benissimo, allora io le sto dicendo: amarezza per il comportamento tenuto da Salvini nei confronti di Bossi. Io son d’accordo con Maroni, deciderà Bossi cosa vorrà fare del suo futuro e della sua vita. Per quanto ci riguarda, braccia aperte nei confronti di tutte quelle componenti del centro destra che vogliono trovare in Forza Italia un punto di approdo. E questo è un concetto un po’ più largo rispetto a Bossi perché vuol dire che Forza Italia è un partito, un movimento, un modo anche di vivere la politica aperto, accogliente, senza discriminazioni. Abbiamo sempre detto: “Noi siamo un partito monarchico e anarchico.” Bene! In un partito monarchico e anarchico non ci sono espulsioni, ma tanta accoglienza”.

(Foto: Il Fatto Quotidiano)