Comunali: debacle del M5S, avanti centrodestra e centrosinistra

Queste elezioni comunali avrebbero dovuto dare importanti conferme al Movimento 5 Stelle, uno dei partiti più chiacchierati a livello europeo, e invece si sono tramutate in un netto passo indietro: i candidati sindaci pentastellati, infatti, non saranno infatti presenti ai ballottaggi di nessuno dei tre capoluoghi di provincia in cui si è votato, vale a dire Genova, L’Aquila e Catanzaro.

A Palermo è stato riconfermato Leoluca Orlando, candidato del Partito Democratico, che ha ottenuto oltre il 45% delle preferenze dei votanti.

L’Aquila e Catanzaro sembrano essere i due centri più combattuti tra destra e sinistra: nel capoluogo abruzzese saranno Americo di Benedetto (PD) e Pierluigi Biondi (centrodestra) a darsi battaglia; il primo, al momento, sembra in vantaggio e viene dato al 44/48%. Nel capoluogo calabrese, invece, il sindaco uscente Abramo (centrodestra) è nettamente avanti (40/44%) al suo diretto sfidante Ciconte, dato al 28/32%.

Anche a Genova, città di Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle ha subito una battuta d’arresto netta e qui è il centrodestra a condurre i giochi, grazie al candidato Marco Bucci.

A Parma, il sindaco uscente ed ex-5Stelle Federico Pizzarotti, dato al 35% delle preferenze, si sfiderà al ballottaggio con Paolo Scarpa, candidato del centrosinistra. Pizzarotti ha dichiarato via Facebook “Voglio dire grazie ai Parmigiani che hanno creduto in un progetto nuovo, civico e libero. Arrivare al ballottaggio da soli è un risultato storico, che dimostra la forza del nostro gruppo, unito da valori e non dagli interessi. Adesso c’è bisogno di tutti per continuare a crescere”.

Secondo i dati raccolti, inoltre, le affluenze alle urne sono state decisamente basse rispetto al recente passato: solamente il 60,07% degli aventi diritto si è recato a votare. In alcuni centri, tra cui spicca Genova, hanno votato meno del 50% delle persone.

