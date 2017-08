Crisi Libia: il generale Haftar minaccia di bombardare le navi italiane presenti nelle acque libiche

Il conflitto in Libia non si combatte soltanto nelle strade di Tripoli e di altre province marchiate da una guerra che non sembra avere fine. Adesso l’azione potrebbe spostarsi sulle acque libiche soprattutto dopo le recenti dichiarazioni del generale Kalifa Haftar.

Nel mirino del braccio armato libico di Tobruk le navi italiani giunte a Tripoli per supportare il governo di Fayez al Sarraj e controllare gli sbarchi clandestini che, solo nell’ultimo anno, hanno portato sulle nostre cose oltre centomila emigrati.

“Bombarderemo le navi italiane”: sarebbe stato questo l’ordine preciso e perentorio di Haftar, stando a un tweet rivelato dall’emittente televisiva “Al Arabiya”. Nonostante il recente accordo tra le nostre autorità e Fayez al Sarraj, Haftar sembra davvero intenzionato a colpire tutte le imbarcazioni non commerciali presenti nelle acque libiche.

Dal Governo centrale, però, si abbassano i toni e alcuni portavoce di Sarraj rivelano l’infondatezza di un attacco alle nostre navi. Nonostante le dovute rassicurazioni da parte della Libia, lo Stato Maggiore della Difesa italiano si è attivato per far chiarezza sulla situazione, precisando che la Comandante Borsini, storica nave impiegata in missioni militari, è in viaggio presso il porto di Tripoli, nel totale rispetto dell’operazione soprannominata “Mare Sicuro”.

Ed è proprio la presenza di navi italiane nelle loro acque ad aver suscitato la reazione, ritenuta da alcuni osservatori internazionali, spropositata da parte del Parlamento di Tobruk. Il punto focale della vicenda è che alcuni esponenti del braccio armato libico, in primis il generale Haftar, ritengono non validi gli accordi tra il Governo italiano e Fayez al Sarraj.

Per questo motivo, e per scongiurare una crisi internazionale che potrebbe avere tragiche conseguenze, in Libia si chiede l’intervento delle Nazioni Unite. Questa notizia è stata diffusa da “Lybia Herald” e sembra provenire da fonti certe. Ma che cosa succederà nelle prossime ore? La situazione è incerta, però è innegabile che si debba puntare su una maggiore vigilanza delle acque libiche per evitare che gli scafisti sfruttino l’onda dei migranti per speculare e fare soldi.

Gli scontri tra gli jihadisti del sedicente Stato Islamico e il governo centrale di Fayez al Sarraj hanno permesso l’intervento dei droni americani che hanno bombardato alcune zone di Sirte e provocato i flussi migratori. Ma la situazione va controllata in mare e, per questo, le navi italiane dovranno compiere il loro dovere, indipendentemente dalle minacce, vere o presunte, di Tobruk.

[Fonte articolo: tgcom24.mediaset.it]

[Foto: nanopress.it]