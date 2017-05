Decreto legge sulla legittima difesa: il testo passa al Senato

Il tanto chiacchierato decreto legge sulla legittima difesa è pronto ad essere analizzato e discusso al Senato, dopo essere stato approvato alla Camera. Il passaggio è stato difficoltoso, poiché il testo è stato votato favorevolmente “solo” da 225 deputati; se gli astenuti sono stati appena 11, si contano ben 166 voti contrari, nei quali rientrano pressoché tutte le opposizioni, con una destra estremamente compatta in prima fila, alla quale fanno da contorno anche Movimento 5 Stelle e alcune ali della sinistra italiana.

Naturalmente il testo delinea in maniera precisa quel che può essere considerato legittima difesa: si legge infatti che, affinché si possa parlare di legittima difesa, il cittadino potrà rivolgere un’ipotetica arma a propria difesa solo durante le ore notturne e nei casi in cui vi sia violenza su cose e persone, ma anche nei casi in cui ci sia “pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica, per la libertà personale o sessuale”. Insomma, una legge che vorrebbe in qualche modo agevolare il cittadino che si trovi in effettivo pericolo.

Eppure, come si diceva in precedenza, buona parte della Camera non ha visto di buon occhio il ddl: su tutti Matteo Salvini, leader della Lega Nord, che è stato addirittura accompagnato fuori dall’aula dopo aver dato vita alla solita colorita protesta a suon di “vergogna”, che evidentemente è stata giudicata troppo esagitata. Il resto della destra ha invece preferito esporre dei cartelloni sui quali si poteva leggere “la difesa è sempre legittima”.

Tra le voci a favore del ddl, quelle di molti deputati PD: Verini lo ha descritto come “un provvedimento serio a tutela cittadini, che irrobustice il concetto di legittima difesa ma all’interno dei principi della civiltà giuridica e della Costituzione”; pareri altrettanto positivi sono giunti da membri di spicco quali Costa e Rosato.

Il ddl sulla legittima difesa deve ancora diventare una legge a tutti gli effetti e già sta facendo parlare molto di sé. Come andrà a finire?

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, repubblica.it, ilfattoquotidiano.it]

[foto: tgcom24.mediaset.it]