Diritto di cittadinanza: Matteo Renzi non rinuncia allo Ius soli

Lo Ius soli una battaglia irrinunciabile. Il segretario del Partito democratico, Matteo Renzi, non cede di un passo sullo Ius soli. L’ex premier ha ribadito la volontà di andare avanti su questo tema nel corso della rassegna stampa del Nazareno: “Non si rimettono in discussione battaglie come quella sullo ius soli”.

Lo Ius soli vale quanto i diritti civili, il jobs act e l’expo. Dopo i risultati poco favorevoli delle ultime elezioni amministrative, il segretario dei democratici non intende rinunciare ad uno dei temi caldi della sua agenda di governo: “Non si può cambiare idea per un sondaggio che dice che gli italiani sono meno favorevoli, tendenza che non è legata all’insicurezza sugli attentati”. Insomma, lo Ius soli non si tocca e dovrà andare in porto come altri grandi punti chiave realizzati da Renzi premier, prima di quest’ultima fase a guida Gentiloni: “Non rinuncio a un’idea per un sondaggio, come non abbiamo rinunciato alla battaglia sui diritti civili, sul jobs act, sull’expo. Noi siamo capaci di prenderci le nostre responsabilità”.

Il governo di Gentiloni ha davanti a sé un orizzonte sempre più breve, se si considera anche la pausa estiva e altri nodi da sciogliere come la nuova legge elettorale e la legge di bilancio che il Parlamento dovrà approvare entro la fine dell’anno. A febbraio il mandato termina e lo Ius soli dovrebbe diventare legge entro la fine del 2017.

(Foto: Huffington Post)