Donald Trump ha pronunciato il primo discorso al Congresso

La figura di Donald Trump, 45esimo presidente degli Stati Uniti, è una delle più discusse, curiose e controverse degli ultimi anni. La sua retorica apparentemente semplice gli ha permesso di raccogliere consensi un po’ ovunque, ma sono state molte le critiche (alcune piuttosto aspre) che la sua personalità ha attirato.

Il presidente ha tenuto il primo messaggio davanti al congresso e sembra non essersi mosso molto dai piani presentati durante la sua campagna elettorale: di certo i toni si sono abbassati e sembrano lontani i giorni in cui, in maniera poco “politica” attaccava i suoi detrattori, eppure i punti fermi sono rimasti lì: Trump ha infatti continuato a parlare di questo fantomatico muro di confine tra USA e Messico, che dovrebbe essere pagato dai Messicani. Ha poi proseguito spendendo più di qualche parola sulla spinosa questione dell’immigrazione: il presidente vorrebbe adottare un sistema a premi, ossia far entrare nel paese solo immigrati in possesso di alte specializzazioni professionali, lasciando fuori chi non ha goduto di una formazione adeguata.

Non è mancato il momento per parlare del rilancio economico: Trump si aspetta che le multinazionali riportino gli investimenti nei confini nazionali, così da far ripartire il mercato del lavoro. E ancora, sono arrivate, come in molti si aspettavano, non poche stoccate all’Obamacare, intervallate a frasi di sostegno alla Nato, alla quale arrivano anche messaggi, da parte dello stesso, di incoraggiamento affinché tutti i paesi rispettino gli accordi presi.

Al fianco di Donald, anche la moglie Melania, figura ancora da capire, accolta comunque da un lungo applauso. L’ex modella (anch’essa immigrata negli Stati Uniti) è apparsa raggiante come non mai, mostrando un sorriso fiero.

Insomma, Trump non si smuove molto da quanto mostrato in campagna elettorale, ciò nonostante, molto furbamente, ha abbassato i toni. Ora vedremo quale sarò il suo prossimo passo.

[fonti articolo: corriere.it, ilpost.it, internazionale.it]

[foto: politico.com]