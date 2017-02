Donald Trump punta all’ampilamento dell’arsenale atomico Usa

Stati Uniti più atomici che mai. Il presidente americano, Donald Trump, punta ad espandere l’arsenale atomico statunitense affinché il suo paese possa conservare il primato che lo consolida alla testa delle potenze nucleari. Tale orientamento è stato espresso dal presidente durante un’intervista esclusiva alla Reuters. Trump ha affermato che gli Usa “sono scivolati indietro rispetto alla loro capacità di armamenti atomici”.

Usa prima potenza nucleare mondiale. Trump ha spiegato che gli Stati Uniti non vogliono cedere la loro supremazia nel campo degli armamenti atomici. Il presidente, parlando dal suo ufficio nello Studio Ovale della Casa Bianca, si è detto “molto arrabbiato” per l’ultimo test balistico messo in atto dalla Corea del Nord. Inoltre, Trump ha criticato per la prima volta la Russia di Putin per il recente dispiegamento di un missile cruise, in violazione dei trattati sul controllo degli armamenti. Una questione che il presidente Trump vorrebbe trattare con Putin se i due leader si vedranno.

(Fonte: www.tgcom24.mediaset.it)

(Foto: The Insider – Il Sole 24 Ore)