Elezioni 2018: Renzi parte in treno per trovare il voto umile

Matteo Renzi parte in treno. L’ex premier Matteo Renzi è partito dalla stazione Tiburtina di Roma con il treno del Partito democratico “Destinazione Italia”. Su Instagram, Renzi ha scritto di sentirsi “pronto per il viaggio in treno di ascolto dell’Italia e degli italiani, buon viaggio a tutti noi“. Il treno su cui viaggia il segretario del Pd è composto di cinque vagoni ed è partito dal binario 2 di Tiburtina. Renzi sarà in tour per circa due mesi.

Le prime stazioni di sosta nel Lazio, Umbria e Marche. Il treno di Renzi ha già compiuto alcune soste in piccoli comuni del Centro Italia quali Fara Sabina, Civita Castellana, Narni, Spoleto, Fano.

Renzi alla scoperta del voto umile. L’ex premier tiene molto a questo viaggio “dentro il cuore dell’Italia” con il quale vuole “prendere appunti: si impara più due ore a Fara Sabina o Civita Castellana che a stare chiusi nelle stanze tradizionali. E’ un viaggio di ascolto, ma anche di impegno, perché in queste zone abbiamo fatto già qualcosa. E’ semplice, tranquillo, anche molto umile: andare ad ascoltare. Si parla spesso di voto utile, io credo molto nel voto umile”.

Il Pd è aperto al dialogo verso tutti. Renzi non esclude il dialogo verso tutti, sebbene punti a vincere le prossime elezioni nazionali con la nuova legge elettorale: “se passerà al Senato (la legge elettorale ndr.) e speriamo che accada, se una coalizione raggiunge più o meno il 40%, avrà la maggioranza e i numeri per governare da solo. Abbiamo preso il 40% alle europee ed è stato un bel risultato, il 40% al referendum e non lo è stato. Non c’è due senza tre. Lo scopriremo solo vivendo, se guardi i sondaggi io credo che ci possa essere. La larga coalizione? Vorrei vincere le elezioni, vorremmo escludere la grande coalizione perché vinciamo noi. Non abbiamo veti verso nessuno. Punto. Ci interessa capire di cosa si discute e come si discute”.

(Fonte: ansa.it)

(Foto: LabParlamento)