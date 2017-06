Elezioni comunali: ecco tutti i numeri

Si sono da pochissimi giorni svolti i ballottaggi delle comunali, che hanno chiamato al voto molti italiani. Nonostante fosse tanti i concittadini chiamati ad esprimere la loro preferenza, questa volta i dati parlano chiaro: a farla da padrone è stato l’astensionismo. Se al primo turno si era recato a votare il 65% circa degli aventi diritto al voto, al secondo turno la percentuale è scesa sotto il 50%, attestandosi al 45,9%. Numeri che mettono ben in mostra quanto il popolo si stia pian piano disinteressando alla cosa pubblica.

Eppure non è stato l’astensionismo a tener banco: i dati che maggiormente hanno scosso il mondo politico riguardano il PD: è innegabile, infatti, notare come il Partito Democratico abbia subito una brusca battuta d’arresto un po’ su tutto il territorio. Su 110 comuni, prima delle elezioni il PD governava in 64 di essi, dopo le votazioni il numero è sceso a 34, quasi la metà. Dall’Istituto Cattaneo, che ha analizzato i dati statistici delle elezioni, affermano “Il centrosinistra esprimeva il sindaco in 64 comuni su 110, oggi ne controlla 34. In pratica i comuni con un sindaco di centrosinistra si sono quasi dimezzati. Sono cresciuti sensibilmente i comuni amministrati dal centrodestra: erano 32 prima delle lezioni e oggi sono 53”. Secondo molti, la crescita repentina della destra sarebbe legata ai voti dei 5Stelle: laddove, infatti, il candidato del Movimento non sia riuscito ad accedere ai ballottaggi o ad essere riconfermato al primo turno, si crede che molti dei votanti pentastellati abbiano dato la loro preferenza alla destra.

Il Partito Democratico ha subito la sua sconfitta più pesante nei capoluoghi di provincia, perdendone addirittura 10, sui 16 in cui si votava.

Volgendo uno sguardo alle regioni, Renzi e i suoi non sono riusciti a riconfermarsi neanche in regioni storicamente vicine alla sinistra italiana quali Toscana ed Emilia-Romagna.

Insomma, una vera e propria debacle, che dovrà far riflettere a fondo tutta la dirigenza del partito Democratico. Sul versante opposto, invece, sembra proprio che l’asse Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia stia funzionando e facendo leva sui giusti argomenti, per accaparrarsi più voti possibili.

