Elezioni Inghilterra: May perde la maggioranza in parlamento

Theresa May alla fine non ce l’ha fatta a vincere in maniera schiacciante le elezioni in Inghilterra: sì perché, nonostante i Conservatori siano avanti rispetto ai Laburisti, va segnalata una flessione nel numero di seggi conquistati rispetto alle scorse votazioni. Il partito di May ha infatti perso 12 seggi, fermandosi a 317; discorso differente per i Laburisti che, pur non superando quota 261 seggi, ne hanno guadagnati ben 29. Gli altri partiti hanno giocato il ruolo di comprimari, su tutti lo Scottish National Party che, sebbene veda sfilarsi ben 21 seggi, rimane ancora la terza forza politica, grazie ai 35 conquistati.

Tutti questi numeri dicono, dunque, che nonostante la vittoria Theresa May non ha raggiunto la quota minima per avere la maggioranza in parlamento; ciò nonostante ha fatto sapere, tramite la BBC, che non lascerà il suo posto da premier e che, invece, si impegnerà per garantire stabilità politica al suo paese.

Se il morale di May è ai minimi storici, quello del suo avversario Jeremy Corbyn (partito laburista) è alle stelle: l’uomo in un’intervista ha dichiarto “Abbiamo cambiato la politica, in meglio. Voglio mandare il mio grazie tutti coloro che hanno votato per il nostro programma e per la sua radicale visione di una Gran Bretagna più giusta. Basta austerity. Spazio a un governo che rappresenta tutti. Theresa May ha perso sostegno, ha perso seggi e ha perso voti, io credo sia abbastanza perché se ne vada”.

Insomma, il quadro che ne esce fuori dalle elezioni è quello di un’Inghilterra politicamente divisa come non mai da una manciata di voti. Che sia forse arrivato il momento di una svolta alla guida della nazione? Quel che è certo è che per May sarà difficilissimo portare avanti il suo programma politico senza la maggioranza in parlamento.

[fonti articolo: repubblica.it, quotidiano.net, termometropolitico.it]

[foto: repubblica.it]