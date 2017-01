Europa: Antonio Tajani eletto presidente del Parlamento europeo

Un italiano alla guida del Parlamento europeo. Questa mattina a Strasburgo è avvenuto il passaggio di consegne formale tra il presidente uscente del Parlamento europeo, il tedesco Martin Schulz, e il neo eletto italiano Antonio Tajani. Sconfitto al ballottaggio il candidato socialdemocratico Gianni Pittella. A congratularsi con il nuovo presidente è stato questa mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Elezione al quarto turno di voto. L’elezione di Tajani a presidente del Parlamento europeo è avvenuta al quarto turno di voto. Tajani era candidato per il Partito Popolare Europeo (PPE) ed ha ottenuto al ballottaggio 351 voti contro i 282 di Pittella. Grande soddisfazione in aula tra gli eurodeputati dopo l’elezione del nuovo presidente. C’è stato anche un abbraccio tra Tajani e Pittella dopo l’esito del voto. L’elezione di Antonio Tajani arriva dopo un accordo stretto tra il PPE e il gruppo ALDE. Quest’ultimo aveva espresso il candidato Guy Verhofstadt, poi ritiratosi a seguito dell’accordo raggiunto.

Un accordo contro la crisi europea. L’accordo di cooperazione tra PPE E ALDE ha favorito la fumata bianca al quarto voto di scrutinio e permesso così, ad uno dei due italiani in corsa per la presidenza, di sedere sullo scranno più alto della Camera europea. Nel testo dell’accordo si legge: “L’Europa è in crisi una coalizione pro europea è necessaria. Per questo Ppe e Alde, al di là delle loro differenze ideologiche, hanno deciso di lavorare insieme strettamente e offrire una piattaforma comune come punto di partenza per questa cooperazione pro europea”.

(Foto: La Stampa)