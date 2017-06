Fiorella Mannoia: la cantante critica il Movimento 5 Stelle

Per molto tempo Fiorella Mannoia è stata una strenua sostenitrice del Movimento 5 Stelle: la cantante si è spesso trovata d’accordo con le battaglie sociali portate avanti dal movimento, diventandone una sorta di “bandiera”.

Negli ultimi tempi, però, sembra che Fiorella si sia allontanata dall’ideologia pentastellata: la goccia che ha fatto traboccare il vaso è “nata” dal caso relativo allo Ius Soli. Su un lungo post che Mannoia ha scritto su Facebook si può leggere:

“Spero così di mettere fine a queste liste di proscrizione ( queste si, fasciste) che girano su Internet con le facce di chi ha appoggiato i 5S in questi anni. Come fossimo dei criminali, come se dovessimo espiare chissà quale peccato, solo per aver avuto il coraggio di dichiarare il nostro voto […]Io penso che sulla pelle di questi disgraziati si stia giocando la campagna elettorale. Questo non è uno ius soli. È un surrogato. Meglio di niente? Si, meglio di niente. (Siamo abituati ai “meglio di niente”) E, essendo una legge sui diritti andava votata anche così e i 5S avrebbero dovuto votarla, perchè ci sono battaglie civili che non si possono ignorare anche solo simbolicamente vanno appoggiate. Dico anche che francamente sono stufa di tutte queste astensioni dei 5S, anche questo fare il pesce in barile è campagna elettorale, per paura di scontentare qualcuno dei loro elettori, hanno finito per scontentare tutti. Io non dimentico però che questa gente che oggi fa bella figura a dimostrare che sono interessati ai problemi degli immigrati e dei loro figli è la stessa che non ha mosso un dito quando quei mascalzoni si arricchivano sulle spalle dei più deboli, ( Mafia Capitale, ricordate le telefonate? ” rendono più i migranti che la droga”? ) […]”.