Galliani: dal Milan a Forza Italia al fianco di Berlusconi

Galliani passa dal Milan a Forza Italia. Il giornalista e conduttore televisivo Michele Criscitiello ha pubblicato un tweet che parla del futuro dell’ex amministratore rossonero Adriano Galliani. A quanto pare l’ex ad del Milan entrerà nell’arena politica al fianco di Silvio Berlusconi nel partito di Forza Italia.

La foto rivelatrice. Criscitiello ha postato sul social la foto del pranzo che, come si legge sul sito web Milan news, “ha sancito l’ingresso in politica di Galliani”. Nella foto ci sono l’ex presidente Berlusconi e l’avvocato Niccolò Ghedini e il tweet recita: “Berlusconi ricolloca Galliani. Dal Milan a Forza Italia. Il pranzo che porta in politica l’ex Ad #sportitaliamercato”.

Galliani ha terminato la sua carriera al Milan nell’aprile scorso, quando è avvenuta la cessione della società rossonera da parte di Fininvest alla Rossoneri Sport Investment Lux, società che fa riferimento all’imprenditore cinese Li Yonghong, In qualità di amministratore delegato ha conquistato ben 29 trofei in oltre trenta anni di carriera.

(Fonte: Milan News)

(Foto: https://twitter.com/MCriscitiello)