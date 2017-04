In arrivo la sospensione della patente per chi guida con lo smartphone. L’utilizzo dello smartphone ha pervaso ormai ogni ambito della vita pubblica e privata delle persone. L’utilizzo non corretto di questi dispositivi sempre più intelligenti comporta, però, serie problematiche dal punto di vista della sicurezza. Il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini, promette tolleranza zero per chi usa lo smartphone mentre è alla guida: “A chi fa uso durante la guida di telefoni cellulari, smartphone o apparecchi simili, occorre applicare sanzioni più severe fino a prevedere la sospensione della patente di guida per un periodo determinato“.

Quello di cui parla Nencini rientra in un lavoro di ridefinizione delle norme sulla sicurezza stradale avviato con il ministro degli Interni: “Sono emersi interessanti suggerimenti per completare il lavoro in corso sulla sicurezza stradale sui quali avviare un confronto con il ministero degli Interni”. Attualmente la sanzione per gli automobilisti indisciplinati va dai 160 ai 646 euro con la decurtazione di 5 punti dalla patente e la sospensione è prevista come sanzione accessoria. La sospensione della patente, se inserita nel nuovo piano della sicurezza stradale di cui parla Nencini, potrebbe scattare già alla prima violazione. Le nuove sanzioni potrebbero entrare in vigore già da maggio 2017. Gli automobilisti sono avvisati: in macchina è meglio utilizzare il kit vivavoce onde evitare di incappare in pesanti sanzioni.

(Foto: SetteGiorni)