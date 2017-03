In Islanda una legge equipara i salari di donne e uomini

Nonostante sia una nazione che conti un totale di appena 323 mila persone, l’Islanda è da sempre vista come un esempio da seguire in campo di politiche sociali. L’ultimo passo avanti fatto dalla Repubblica nord europea è di quelli che lascerà un segno indelebile nella storia: è stata infatti approvata una legge che sancisce l’obbligo di equiparare gli stipendi di uomini e donne: da oggi, dunque, le donne non potranno più percepire un salario inferiore solo a causa del genere.

La legge è stata discussa e approvata qualche settimana fa dal parlamento islandese, l’Althingi, ed è operativa già da ora. L’entrata in vigore di tale regolamento metterà fine anche allo sciopero, durato mesi, che vedeva le donne lasciare il posto di lavoro due ore e mezza prima della fine dell’orario, questo perché i salari erano più bassi del 14-20% rispetto a quello dei colleghi maschi.

Nonostante quasi tutti abbiano apertamente applaudito al raggiungimento di un traguardo tanto importante, c’è stato anche chi ha storto il naso: in questo caso la Confindustria islandese sarebbe contraria alla legge. Il direttore Halldor Thorbergsson ha infatti dichiarato “Le aziende dovrebbero fare di più per le donne nel loro interesse ma non obbligate per legge”; di tutt’altro avviso il ministro Viglundsson che dal suo canto ha detto: “Probabilmente qualcuno si opporrà parlando di inutile burocrazia. Capisco che si tratti di un obbligo oneroso per le aziende, ma abbiamo imposto tali doveri perché bisogna essere audaci nel combattere le ingiustizie”.

Il buon esempio della pionieristica Islanda è già stato seguito da due stati: una legge simile sarà infatti discussa anche in Svizzera e nello stato americano del Minnesota. Insomma, un importante passo avanti che dovrebbe servire da monito a tutti i paesi del mondo, così che l’uguaglianza possa diventare un qualcosa di reale e non solo un bel concetto espresso a uso e consumo dei politici in campagna elettorale.

[fonti articolo: repubblica.it, corriere.it, sialcobas.it]

[foto: corriere.it]