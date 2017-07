Ius soli, Laura Boldrini: “Mi auguro sia approvato entro fine legislatura”

Lo Ius soli? “Rimandarlo sarebbe un torto“. Laura Boldrini incita all’approvazione della nuova legge sulla cittadinanza entro la scadenza del mandato del governo di Paolo Gentiloni: “Mi auguro che il provvedimento sullo ius soli sia approvato entro fine legislatura, ha affermato la terza carica dello Stato. E’ giusto. E’ necessario. Rimandarlo sarebbe un torto, e i torti non portano bene”.

La cittadinanza, per la presidente della Camera, “è lo strumento principe per l’integrazione. Evitare a chi nasce e studia in un Paese di sentirsi parte della società è impedire l’integrazione. Senza dare integrazione si alimenta la rabbia”. Per la Boldrini la cittadinanza non si acquisisce con “la bacchetta magica ma è un percorso a doppio senso fatto di diritti e doveri. Credo che le politiche di integrazione siano imprescindibili. Senza integrazione c’è conflitto sociale”.

Per la presidente Boldrini “lo Stato deve indicare un percorso a tappe: noi chiediamo ai migranti che imparino l’italiano, che imparino i principi della Costituzione. Giusto, ma stiamo proponendoglielo questo percorso di diritti e di doveri? Esiste questo percorso? Non può essere un atto spontaneo, non c’è bacchetta magica per l’integrazione”.

Il clima di crescente tensione sociale dovuto ai flussi migratori e i numeri risicati al Senato hanno fatto sì che il premier Gentiloni mettesse in stand by il percorso della legge. Il premier si è però impegnato a riprendere lo Ius soli dopo la puasa estiva ma, il dubbio di molti, è che lo Ius soli non riesca a vedere la luce entro fine legislatura, visti anche i tanti provvedimenti da approvare entro la scadenza naturale del mandato governativo.

(Fonte: tgcom24)

(Foto: YouTube)