La Catalogna al voto: il 42% dei cittadini ha votato sì all’indipendenza

Il referendum spagnolo sta suscitando le attenzioni dei media di tutto il mondo non solo per l’esito, con una vittoria netta del fronte del SI, ma soprattutto per le violenti cariche compiute dalla polizia nei confronti dei votanti. Negli scontri avvenuti di fronte ai seggi elettorali ci sono stati oltre settecento feriti, un segnale che testimonia la profonda spaccatura che c’è in Spagna.

Una prima lettura dei dati del referendum l’ha fornita Generalitat: oltre due milioni le schede conteggiate, con un 90% di consensi per il SI. Ieri hanno votato 5,3 milioni di catalani dimostrando la loro intenzione di dividersi dalla Spagna. Secondo le analisi degli esperti, la vittoria del SI era stata ampiamente annunciata e il fronte indipendentista non può che gioire di fronte a questo incredibile risultato.

Per il premier spagnolo Mariano Rajoy questo referendum è solo il tentativo da parte di una minoranza della popolazione di spaccare il Paese. “Una vera e propria sceneggiata” ha tuonato da Madrid Rajoy ma ora, dopo il risultato ottenuto dai seggi, gli indipendentisti si aspettano delle risposte concrete e in ambito politico dal Governo.

Quello che ha fatto riflettere è l’aumento, non solo in Spagna, dei moti scissionisti, ma anche la reazione delle forze dell’ordine di fronte a quella che resta una scelta di democrazia da parte della Catalogna. Le cariche con cui polizia spagnola ha impedito ai votanti di entrare nelle urne non sono passate di certo inosservate.

Gli scontri sono stati documentati dalle televisioni di tutto il mondo e molti cittadini hanno manifestato la loro paura attraverso varie interviste e testimonianze rilasciate sul web. Diversa, invece, la reazione dei Mossos D’Esquadra, gli agenti di polizia della Catalogna, che hanno disobbedito agli ordini del Governo centrale e non hanno caricato i manifestanti. Una scelta, la loro, che dimostra quanto la voglia di indipendenza sia sentita tra i catalani.

Insomma, il risultato elettorale del referendum non potrà di certo essere ignorato, e quanto avvenuto potrà invogliare altre votazioni di questo tipo e nuovi referendum indipendentisti potranno essere richiesti in altri stati. Intanto i leader scissionisti chiedono alla Comunità Europea di condannare la Spagna per le ripetute violazioni dei diritti umani avvenute nelle ultime ore e di non ignorare i loro appelli.

Tra dieci giorni il parlamento dovrà decidere se dichiarare l’indipendenza della Catalogna, ma la situazione potrebbe esplodere da un momento all’altro. I catalani si sono espressi e hanno votato democraticamente, anche se il governo ha dichiarato il loro referendum anticostituzionale. Una cosa è certa: per Rajoy e il governo spagnolo le prossime ore saranno davvero molto calde.

