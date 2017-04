La Corea del Nord risponde agli Stati Uniti: “Pronti a reagire”

La tensione tra Stati Uniti e Corea del Nord sembra crescere sempre più velocemente. Dopo le dichiarazioni fatte dal presidente americano Donald Trump, La risposta di Pyongyang non si è fatta di certo attendere: dalla capitale nord coreana avvertono che “se gli Stati Uniti osano optare per un intervento militare, come un attacco preventivo e la rimozione del quartier generale, la Corea del Nord è pronta a reagire a ogni tipo di guerra desiderato dagli Usa”.

Un portavoce del ministro degli Esteri ha altresì confermato che la situazione “prova ancora una volta che la Corea del Nord era totalmente nel giusto quando ha aumentato le sue capacità militari di auto-difesa e di attacco preventivo contro la potenza nucleare da pivot -per poi continuare dichiarando che- Prenderemo le più dure reazioni contro i provocatori per difenderci da potenti forze armate e mantenere il percorso da noi stessi scelto. Considereremo gli Usa pienamente responsabili delle catastrofiche conseguenze legate alle sue azioni oltraggiose”.

Dalla piccola dittatura asiatica fanno inoltre sapere che i nord coreani faranno di tutto pur di contenere l’attacco americano.

L’invio della portaerei Carl Vinson, che da Singapore si è spostata in direzione acque nord coreane, è stato di tipo “prudenziale”, stando almeno a quanto dichiarato a mezzo stampa dal consigliere della sicurezza nazionale americana.

Insomma, la situazione sta precipitando sempre più velocemente e non sembra proprio che ci sia alcun modo per placare gli animi dei due politici.

[fonti articolo: ilfattoquotidiano.it, ilmessaggero.it, ilgiornale.it]

[foto: ilfattoquotidiano]