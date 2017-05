La legge contro il cyberbullismo è realtà

Internet è una delle invenzioni che hanno rivoluzionato la vita dell’intera umanità. La rete ci ha permesso di ridurre le distanze, di raggiungere più facilmente la cultura, di scambiare più velocemente informazioni e notizie. Ma Internet non è solo questo: assieme ai tanti benefici, ha portato anche problemi, alcuni dei quali molto gravi e difficili da contenere.

Una delle problematiche più insopportabili nate con Internet è quel fenomeno definito cyberbullismo, ossia il prendere di mira delle persone e “perseguitarle”, vessandole in continuazione, via social network. Da oggi però lo Stato Italiano ha deciso di contrastare questo fenomeno, creando una legge apposita. Il testo è stato approvato all’unanimità con 432 voti favorevoli dopo una lunghissima gestazione di tre anni, nel corso dei quali è stato corretto e rivisto in più parti.

Nonostante siano stati in molti, di tutti partiti, i politici che hanno sostenuto che questa legge possa essere ancora migliorata, la presidentessa della Camera, Laura Boldrini, ha commentato “Oggi è una bella giornata per il Parlamento. Abbiamo mantenuto una promessa, dando uno strumento utile a chi deve aiutare i nostri fogli a proteggersi. Anche la ministra dell’istruzione Valeria Fedeli si è detta ampiamente soddisfatta, poiché tra le norme previste, alcune riguardano direttamente il mondo scolastico. Gli istituti saranno in diretto contatto con la Polizia, laddove qualche caso di cyberbullismo dovesse verificarsi.

Insomma, nonostante di strada da fare ce ne sia ancora molta e nonostante il cyberbullismo abbia fatto già tante vittime, un passo avanti, decisivo, è stato finalmente fatto. Ora non resta che sperare che questo fenomeno possa definitivamente morire così com’è nato.

