La legge elettorale arriva in Camera dei deputati

Finalmente, dopo tanto discutere, il nuovo disegno di legge sulla riforma elettorale giunge alla Camera dei Deputati per essere discussa e votata. Si tratta ormai del ben noto Rosatellum bis che, a detta del governo, dovrebbe avere tutti i numeri per essere approvata. Si temono comunque i voti di eventuali deputati, che in virtù del voto segreto, faranno un’imboscata al governo, non mantenendo la parola data.

Alcuni partiti, che già da tempo, manifestavano la contrarietà a questa riforma, hanno annunciato che tenteranno di ostacolare in tutti i modi l’pprovazione del Rosatellum. La loro protesta si è spinta tanto da richiedere al Presidente della Repubblica Mattarella di intervenire per fermare la riforma. Tra questi capeggia il Movimento 5 Stelle, il Movimento Democratico e progressista e Fratelli d’Italia. Forza Italia e Lega voteranno favorevoli, precisando che non forniranno la fiducia al governo Gentiloni.

Il partito democratico è stato il portavoce di questa riforma elettorale e proprio da qui nascono le preoccupazioni che venga bloccata dai c.d. franchi tiratori. Per evitare ciò ha chiesto che il voto per il disegno di legge venga blindato con la fiducia.

Sono stati presentati circa 200 emendamenti e solo 55 sono del Movimento 5 Stelle che ha anche fatto richiesta del controllo preventivo della Corte Costituzionale. Si sono schierati anche contrari al voto di fiducia poiché sarebbe un grave affronto per la democrazia del paese. L’unico partito che non ha presentato emendamenti sono stati quelli della Lega con Salvini che ha dichiarato di voler chiudere al più presto questo capitolo per tornare al voto con una legge più completa e differente.

La paura di vedere affossato anche questo disegno di legge è dovuto principalmente all’esito negativo della precedente votazione in cui il c.d. “Tedeschellum” fu rifiutato.

Il Rosatellum Bis prevede un sistema molto simile a quello tedesco, in cui i seggi previsti per il partito maggioritario vengono fatti scendere dal 75% al 50%. Vengono quindi eletti il 50% degli elettori con sistema uninominale e il restante 50% con il sistema proporzionale. La soglia di sbarramento sarà portata al 5% e molti partiti potrebbero restare completamente fuori e non avere voce nel Parlamento. Un’ulteriore novità rilevante è che il voto sarà previsto per l’elettore su di un’unica scheda e non si potrà più effettuare il voto disgiunto. Il termine Rosatellum proviene dalle quote rosa che dovrà presentare ogni lista. Infatti queste devono avere per forza, solo e non oltre, il 60% comporto da uomini. Quindi su 4 candidati, almeno uno dovrà essere donna.

[Foto: www.notiziedalparlamento.it]